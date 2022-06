Dia Nacional do Diabetes - Divulgação

Publicado 25/06/2022 16:51

Secretaria Municipal de Saúde esclarece sobre o diagnóstico e tratamento de diabéticos

No próximo domingo, dia 26, é o Dia Nacional do Diabetes. Em Nova Friburgo há cerca de 1.400 diabéticos cadastrados no programa da Área Técnica de Doenças Crônicas Não Transmissíveis.

Esses pacientes buscam regularmente, na rede pública de saúde, itens importantes no tratamento da enfermidade, como fitas e insulinas. O diabetes é uma síndrome no metabolismo decorrente da falta ou insuficiência da insulina no corpo, que é o hormônio responsável por controlar o nível de açúcar no sangue.





Existem alguns tipos distintos dessa doença. O Tipo 1 é causado pela destruição das células produtoras de insulina, e dentre os sintomas estão fraqueza, perda de peso constante, sede frequente, excesso de vontade de urinar e fadiga. O Tipo 2 é o resultado da resistência do corpo à insulina e de deficiência na sua secreção.



Geralmente os sintomas são infecções frequentes, alteração visual e formigamento dos pés. O tipo gestacional corresponde à diminuição da tolerância da glicose durante a gravidez. Também existem outros tipos decorrentes de defeitos genéticos.



Alguns hábitos ajudam a controlar a glicemia e proporcionam uma vida melhor para quem é diabético como, por exemplo, praticar exercício físico, se alimentar regularmente, controlar a pressão arterial, evitar consumo de bebida alcoólica e realizar exames regulares.