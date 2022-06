Nova Friburgo reconstrói pontes em São Geraldo e Barracão dos Mendes - Divulgação

Publicado 27/06/2022 14:21

Para cuidar dos lugares mais distantes do centro da cidade, a Prefeitura de Nova Friburgo mantém as subprefeituras. É o caso da Subprefeitura de Campo do Coelho, cuja equipe liderada por Robson Oliveira trabalha em toda a grande área que forma o 3º distrito. O prefeito Johnny Maycon está sempre em contato com Robson a fim de definir o cronograma dos serviços.



E o período de 13 a 15 passado foi de muito trabalho para a Subprefeitura de Campo do Coelho. Uma ponte de dez metros de comprimento e 3,50m de largura foi reconstruída em São Geraldo, na estrada de acesso a Rio Grande de Cima. Foram utilizadas quatro novas vigas, 60 pranchões e 15 quilos de pregos. O subprefeito Robson Oliveira salienta que essa ponte foi refeita em apenas um dia de trabalho pela equipe da subprefeitura de Campo do Coelho.



E outra ponte, de 12 metros de extensão e também de 3,50m de largura, foi refeita na localidade de Barracão dos Mendes, na Estrada do Barro Preto. Para esse trabalho foram usadas seis novas vigas, 90 pranchões e 20 quilos de pregos. Robson também lembra que esse serviço foi realizado em um dia pela equipe da Subprefeitura de Campo do Coelho.