Programa PROERD concede diplomas a alunos de Nova Friburgo - Divulgação

Programa PROERD concede diplomas a alunos de Nova FriburgoDivulgação

Publicado 27/06/2022 13:47

Completando 30 anos de existência, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), desenvolvido pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou as formaturas de alunos do 5º ano das escolas municipais: Amâncio de Azevedo, no Cascatinha, e Anna Barbosa Moreira, no Lagoinha, nessa quinta-feira, dia 23. Já no dia 24, sexta-feira, alunos da Escola Municipal Batista, localizada em Olaria, e a Escola Municipal Izabel Gomes Siqueira, no Parque das Flores, receberam o diploma. Os alunos escreveram uma redação sobre a experiência de participar do programa e alguns foram escolhidos para lerem seus textos na ocasião.

O Programa Proerd visa manter crianças e jovens longe das drogas e está presente em todos os estados do país. As instrutoras deste ano foram a cabo PM Carolina e a cabo PM Verônica, com auxílio de um professor. Devido a pandemia e a paralisação das atividades, em 2022, o projeto foi realizado nas unidades escolas no primeiro semestre, sendo costumeiro ocorrer no segundo semestre.