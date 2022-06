Conselho Comunitário de Segurança promove reunião sobre agressões contra mulheres - Divulgação

Publicado 27/06/2022 12:16

Na última quarta-feira, 22, foi realizada mais uma reunião do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Nova Friburgo, que teve como tema principal “Segurança das Mulheres”, e contou com a participação de autoridades e especialistas dos setores público e privado. Realizada na sede da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo (Acianf), a reunião contou com apoio da Prefeitura, entre outras instituições do município. O CCS objetiva dar voz à sociedade e tratar de assuntos de segurança propostos pela população.

A reunião teve a presença de representantes das polícias Militar e Civil, inclusive da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam); Conselho dos Direitos da Mulher, Casa da Criança e do Adolescente, Tecle Mulher, Acianf, Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Nova Friburgo (OAB-NF), Câmara Municipal e Prefeitura de Nova Friburgo, através das secretarias de Ordem e Mobilidade Urbana e de Defesa Civil, Guarda Civil Municipal, Conselho Tutelar e Programa Cidade Inteligente; além da imprensa, entre outros. Participou também Allan Turnowski, ex-secretário estadual de Polícia Civil, que abordou, entre outros assuntos, a reforma das delegacias e contratação de policiais pelo governo estadual.

Mulheres vítimas de violência contaram suas histórias e os apoios recebidos com o auditório da Acianf lotado, numa tarde de quarta-feira, o que demonstra o grande interesse pelo tema. O CCS já prepara, como próximo tema, ações socioeducativas e o enfrentamento aos casos de crianças e adolescentes em conflito com a lei, com foco no menor que comete crime, é recolhido ao Degase, cai em reincidência e a sua reinserção na família e na sociedade.