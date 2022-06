Oficina de artes tem cursos gratuitos em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 27/06/2022 13:21

Crianças e adolescentes têm uma boa opção para preencher o tempo ocioso com os cursos oferecidos pela Oficina Escola de Artes de Nova Friburgo. Podem aprender artesanato, balé, dança contemporânea, danças urbanas, desenho livre e pintura, teatro ou área musical, como cavaquinho, flauta doce, teclado e violão. Os cursos são gratuitos e atendem a várias faixas etárias.



As matrículas podem ser feitas pelo link https://linktr.ee/culturanf. A Oficina Escola de Nova Friburgo é um setor da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Nova Friburgo e funciona na Praça Getúlio Vargas, 89, no antigo fórum, no Centro, e atende também pelo telefone 2533-1144, que também tem whatsapp.