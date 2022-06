Prefeito Johnny Maicon e Secretária de Educação Caroline Klein entregam novos computadores às escolas de Nova Friburgo - Divulgação

Prefeito Johnny Maicon e Secretária de Educação Caroline Klein entregam novos computadores às escolas de Nova FriburgoDivulgação

Publicado 28/06/2022 08:17

No último dia 09, a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Nova Friburgo iniciou a entrega de computadores novos para as escolas municipais. A princípio, as escolas prioritárias receberam o equipamento, um por unidade, pelo prefeito Johnny Maycon e a secretária municipal de Educação, Caroline Klein, mas, a partir da próxima semana, todas as outras unidades também receberão.

As novas máquinas são para o uso da gestão da escola. "O nosso objetivo é que a equipe de gestão tenha um apoio maior na parte administrativa e pedagógica." - concluiu Caroline.

O prefeito comentou que, assim como a entrega dos computadores, passos importantes estão sendo dados pelo município. "Temos que reconhecer que estamos dando passos importantes e temos avançado rumo ao desenvolvimento do maior instrumento de transformação que é a Educação."