Semana do Turismo acontece de 27 a 29 de junho em Nova FriburgoDivulgação

Publicado 28/06/2022 08:34

A Semana do Turismo 2022 será presencial e oferece muitas novidades para este ano. A programação será dividida entre palestras de capacitação no auditório da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo (Acianf), Walking Tour (passeios guiados, realizados a pé) pelo centro histórico de Nova Friburgo, concurso de fotografia com o tema “Patrimônio Histórico Cultural de Nova Friburgo” e urban hacking (revitalização de espaço público) da Rua Portugal.

A Semana do Turismo 2022 tem como objetivo principal capacitar profissionais de segmentos ligados direta ou indiretamente ao trade turístico de Nova Friburgo, como recepcionistas de hotel, atendentes de loja, e pessoas que tenham contato com os turistas que visitam Nova Friburgo de forma geral. Outra ideia é difundir informações sobre a atividade turística, apresentar as interfaces entre turismo e cultura e refletir sobre as formas da gestão do turismo, incentivando a troca de experiência e conhecimento na área, além de divulgar os equipamentos e atrativos turísticos da cidade de Nova Friburgo, promovendo a sensibilização local da importância do turismo como atividade socioeconômica, inclusiva e geradora de trabalho e renda, assegurando o desenvolvimento local sustentável.

O público-alvo esperado são empreendedores e trabalhadores do setor, em especial da hotelaria e gastronomia, taxistas, estudantes de turismo e de áreas afins, agentes de viagem, guias de turismo, policiais civis e militares, comerciários, proprietários de bancas de revistas, guardas municipais e comunidade em geral. A inscrição, para obter o certificado de participação, poderá ser realizada até o dia 26 de junho de 2022, através do site oficial do evento: https://materiais.acianf.com.br/semanadoturismo2022 e também pelo site da Acianf.

A Acianf realiza a Semana do Turismo 2022 contando com importantes e estratégicas parcerias do Sebrae, Senac, Sincomércio, Espaço ARP, Estácio, Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Nova Friburgo; Cefet, Nova Friburgo Convention & Visitors Bureau, TV Zoom, Cadima Shopping, Ascigtur e Prefeitura de Nova Friburgo, por meio das secretarias municipais de Turismo, Cultura e Educação, além da Fundação Dom João VI.