Inscrições para estágio na Procuradoria-geral de Nova Friburgo seguem abertas até 10 de julho - Divulgação

Publicado 28/06/2022 11:49

Devido à grande procura, a Prefeitura de Nova Friburgo decidiu prorrogar até a próxima sexta-feira, 1º de julho, o prazo de inscrições para formação do quadro de estagiários da Procuradoria-Geral do Município de Nova Friburgo. O candidato poderá efetuar sua inscrição presencialmente na sede da Procuradoria-Geral ou por meio do endereço eletrônico [email protected] , entregando ou enviando até a data limite os documentos e informações solicitadas no edital.

Com a prorrogação do prazo, também foi alterado o cronograma constante no edital. Por outro lado, a prova objetiva (prevista para o dia 10 de julho) e os demais atos permanecem nas datas inicialmente estabelecidas.

Como se inscrever: Para fazer a inscrição, os candidatos devem preencher os requisitos, como estar regulamente matriculado no curso de Direito em instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC e não colar grau até dezembro de 2022. Não será cobrada taxa de inscrição no certame.

Realização da prova: A prova será realizada presencialmente no dia 10 de julho de 2022, às 13h, no Colégio Estadual Professor Jamil El-Jaick, localizado na Rua Euclides Solon de Pontes, 33, no Centro. O certame será realizado por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.