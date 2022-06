Campanha de doação de sangue faz mutirão em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 28/06/2022 11:36

No último sábado, 25, aconteceu um mutirão de doação de sangue no Hemocentro Regional Enfermeira Cássia Viviane Kale Martins de Nova Friburgo, com o objetivo de aumentar o estoque da unidade.

Durante a manhã da campanha, 86 doadores foram até o Hemocentro participar da boa ação. Desse número, 55 foram pela primeira vez doar.

A Secretaria Municipal de Saúde pretende realizar mais dias como esse e conta com a colaboração da população para continuar doando, já que o Hemocentro abastece a rede pública e privada de Nova Friburgo e mais 15 municípios da Região Serrana.