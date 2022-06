Prefeitura faz reparos em estradas do 5º e do 7º distritos de Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 29/06/2022 18:56

Bairros e distritos continuam sendo beneficiados pela Prefeitura de Nova Friburgo, principalmente com relação a melhorias nas estradas aproveitando esta época de estiagem.

O prefeito Johnny Maycon está sempre em contato com os subprefeitos traçando o cronograma dos serviços. Na última sexta-feira, 24, uma equipe da Subprefeitura de Lumiar e São Pedro da Serra realizou reparos ao longo da Estrada Manoel Knupp, em São Pedro da Serra.

De acordo com o subprefeito Jorge Freimann, a ação faz parte do cronograma de manutenção das estradas, com o objetivo de melhorar as condições de tráfego das vias pela região dos 5º e 7º distritos.