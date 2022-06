Centro de Convivência para idosos em Nova Friburgo reabre nesta sex-feira, 1º de julho - Reprodução / Redes Sociais

Centro de Convivência para idosos em Nova Friburgo reabre nesta sex-feira, 1º de julhoReprodução / Redes Sociais

Publicado 30/06/2022 08:45

O Centro de Convivência da Pessoa Idosa Zelma Mussi Gervásio, que antes funcionava no Clube de Xadrez oferecendo diversas atividades e serviços de acolhimento voltados aos idosos, já tem data confirmada para a reabertura em novo espaço mais amplo, moderno e seguro. A retomada acontece na próxima sexta-feira, 01 de julho, às 9h, no salão Social da SEF (Sociedade Esportiva Friburguense).

Neste primeiro momento o espaço será reaberto e apresentado à comunidade, enquanto nas semanas seguintes será feito um cadastramento dos usuários. O local dedicado ao fortalecimento de vínculo, saúde, qualidade de vida e bem-estar dos idosos oferta atividades artísticas, culturais, esportivas e de lazer gratuitamente para pessoas com 60 anos ou mais e pessoas com mais de 45 anos, conforme disponibilidade de vaga.

O novo espaço foi alugado pela Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude da Prefeitura de Nova Friburgo e está totalmente reformado, dispondo de um amplo salão para as atividades dos idosos, cozinha, banheiro masculino e feminino e ventilação abundante, além de Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

A solenidade de reabertura do Centro é aberta ao público, em especial aos idosos, e contará com a presença do prefeito Johnny Maycon. O evento terá colaboração das Secretarias municipais de Cultura, Serviços Públicos e Saúde. Em parceria, na cerimônia, a farmácia Droga Raia disponibilizará atendimentos gratuitos de aferição de pressão arterial e teste de glicose.

O Centro de Convivência estava desativado desde março de 2020, em função da pandemia de Covid-19. À época, o espaço que era alugado, funcionava no Clube de Xadrez e necessitava de obras imperativas na infraestrutura, adequação e modernização para manter as atividades aos idosos com conforto e segurança, como o que está sendo oferecido neste novo espaço. O novo local tem estrutura melhor e potencial muito maior para o desenvolvimento do projeto. https://pmnf.rj.gov.br/noticiasView/?id=2488