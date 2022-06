Remédio Losartana é recolhido pela Anvisa - Divulgação

Publicado 30/06/2022 08:16

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) emitiu um comunicado na quinta-feira, 23, determinando o recolhimento de lotes do medicamento losartana, anti-hipertensivo também utilizado para insuficiência cardíaca, sendo um dos mais vendidos em todo o país.



Em Nova Friburgo, a Secretaria Municipal de Saúde já solicitou o recolhimento no almoxarifado central da cidade. A Secretaria de Saúde já está tomando as devidas providências junto com os fornecedores para que seja feita uma substituição e permita que o medicamento seja distribuído à população com segurança.

Segundo a ANVISA, a medida preventiva foi tomada devido à impureza “azido” (substância que pode surgir durante o processo de fabricação do insumo farmacêutico ativo e pode ser responsável por mutações em moléculas) em concentração acima do limite de segurança aceitável. A Agência também publicou algumas orientações importantes para a população.