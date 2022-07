Lumiar conta com atendimento via whasapp para emergências - Divulgação

Lumiar conta com atendimento via whasapp para emergênciasDivulgação

Publicado 01/07/2022 08:32

Devido a problemas operacionais com o aparelho celular que opera o aplicativo de mensagens Whatsapp para emergência em Lumiar, destinado ao atendimento da população nesta região, a linha ficou suspensa nos últimos dias. Mas, a Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, já resolveu a situação.

A partir desta quinta-feira, 30, o telefone voltará à disponibilidade para o atendimento do 192 no 5º distrito, que possui muita dificuldade com a área telefônica. Assim, com o aplicativo de mensagens do Whatsapp, a assistência com a ambulância poderá ser realizada de forma mais rápida e eficaz.

Anote o número do telefone: (22) 99974-3119.