Matrícula e renovação de matrícula do EJA começam nesta semana - Divulgação

Matrícula e renovação de matrícula do EJA começam nesta semanaDivulgação

Publicado 04/07/2022 14:19

A Prefeitura de Nova Friburgo publicou a portaria que define os procedimentos relacionados à matrícula e renovação de matrícula da EJA - Educação de Jovens Adultos. Nos dias 04, 05 e 06 julho ocorrerá, nas próprias unidades escolares, a renovação de matrícula e a efetivação de matrículas novas. O início do 2º semestre ocorrerá no dia 15 de julho, sexta-feira.



A idade mínima para matrícula e frequência em turmas de EJA do Ensino Fundamental é de 15 anos completos até o primeiro dia letivo do semestre em curso. No ato da renovação da matrícula, o responsável legal, ou o aluno maior de 18 anos, deverá atualizar a documentação escolar e, em caso de necessidade, assinar a Ficha de Matrícula.

A listagem completa com os documentos a serem apresentados neste link, onde também é possível consultar a lista das unidades escolares com EJA: https://pmnf.rj.gov.br/noticiasView/?id=2503