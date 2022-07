Interdição nesta segunda-feira,dia 4 de julho, em Olaria e Cônego - Divulgação

Interdição nesta segunda-feira,dia 4 de julho, em Olaria e CônegoDivulgação

Publicado 03/07/2022 11:09 | Atualizado 03/07/2022 11:10

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana - SMOMU, informa sobre as alterações e interdições de vias para realização de obras de drenagem pluvial e pavimentação na Rua Minas Gerais, parte da Av. Julius Arp e Alameda Walter Vogt (Bela Vista).

Haverá interdição a partir da próxima segunda-feira, dia 4 de julho, de todo o trecho da Alameda Barão de Nova Friburgo. Para acesso aos bairros Olaria/Cônego, utilize a rota alternativa: Rua Jardel Hottz seguindo a Alameda Visconde de Tamandaré, Alameda Marquês de Maricá, Rua Maria Duque Estrada Laginestra, acessando a Avenida José Pires Barroso (Via Expressa). Haverá sinalização noturna e diurna indicativa das obras e da rota alternativa.

Esta é uma obra do Governo do Estado do Rio de Janeiro e a empresa responsável pela execução informa que a data de término das interdições é estimada, podendo ser antecipada ou postergada.Interdições a partir de segunda-feira, 4 de julho, em Nova Friburgo

