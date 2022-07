Nova Friburgo aumenta salários de professores - Divulgação

Publicado 07/07/2022

O prefeito Johnny Maycon assinou na última sexta-feira, dia 1º, a Lei Complementar nº 148 que garante aumento salarial para profissionais do magistério público municipal de Nova Friburgo, seja ativo ou inativo. A folha de pagamento deste mês de julho já será ajustada com o novo valor. Considerando o limite de gastos com despesas de pessoal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o município concedeu o aumento no percentual de 11%.

"A gente tem um carinho muito grande pelos nossos servidores e tudo que a gente puder fazer, faremos para valorizar e dignificar quem faz a máquina pública funcionar. Nossos servidores são guerreiros, que todos os dias dispõem do seu tempo para trabalhar em prol da nossa população”, comentou o prefeito.

Johnny Maycon reforçou que nesse primeiro momento foi concedido 11% de aumento devido ao limite prudencial de gastos com a folha de pagamento, de acordo com o estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, já que em dezembro do ano passado foram pagos todos os atrasados e em janeiro deste ano foi concedido aumento salarial a todos os servidores.

"Porém, assim que o percentual, calculado com base nos últimos 12 meses, estiver confortável, concederemos os outros 22%, bem como realizaremos o pagamento retroativo referente ao período que o aumento de 11% foi estabelecido. Sendo assim, sem prejuízo aos nossos profissionais do magistério", concluiu o prefeito.