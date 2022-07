Agentes comunitários e enfermeiros de Nova Friburgo participam de treinamento no sistema e-SUS - Divulgação

Publicado 06/07/2022 19:31

Nesta segunda-feira, 04, os Agentes Comunitários de Saúde e Enfermeiros da Atenção Básica de Nova Friburgo receberam da Secretaria Municipal de Saúde uma capacitação sobre o sistema federal de informações e-SUS.

O objetivo do curso é promover o conhecimento sobre a informatização do sistema de saúde pública, demonstrando como é feito o preenchimento correto dos dados dos pacientes que acessam a rede primária de saúde. Essa reunião é uma continuidade e um desdobramento da capacitação realizada no início de junho com os profissionais do município.