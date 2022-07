Nova Friburgo vacina contra Covid nesta quinta-feira, 7 de julho - Divulgação

Nova Friburgo vacina contra Covid nesta quinta-feira, 7 de julhoDivulgação

Publicado 05/07/2022 17:02

A Prefeitura irá ampliar a vacinação contra a Covid-19 de quarta e terceira dose em Nova Friburgo. Na quinta-feira, 07, a população com mais de 40 anos, profissionais de saúde, gestantes e puérperas que são imunossuprimidas e possuem o aprazamento necessário poderão receber a quarta aplicação.

Neste dia, a campanha do primeiro reforço também será realizada no município para adolescentes, adultos, idosos e grupos prioritários. A imunização acontece das 9h às 15H nas Unidades Básicas de Saúde: na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ); no Ginásio Poliesportivo Alberto da Rosa Pinheiro, (Pastão) em Conselheiro Paulino; Posto Dr. Tunney Kassuga, em Olaria e nas UBS/ESF do Cordoeira e de São Geraldo.

Ainda na quinta-feira, a vacinação infantil será realizada, conforme divulgado anteriormente.