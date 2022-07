Cães de rua de Nova Friburgo contam com casinhas instaladas pela Prefeitura - Divulgação

Publicado 09/07/2022 07:55

A Prefeitura de Nova Friburgo instalou, nesta sexta-feira, 08, três casinhas de proteção animal no canteiro que fica no início da Av. Alberto Braune. A ação é fruto de uma parceria com a PetFarma e visa a substituição das caixas de papelão nas quais os cães comunitários do Centro se abrigavam no período de inverno. Esse projeto emergencial trará mais dignidade aos animais errantes e proteção contra as baixas temperaturas.

O local recebeu diversas melhorias, como limpeza nivelamento do piso, poda e capina, e outras outras intervenções estão previstas. Uma placa informando monitoramento da área pelo Programa Cidade Inteligente e câmeras de outros estabelecimentos será instalada. Além de prevenir furto ou depredações das casinhas, as câmeras podem identificar tutores que abandonam animais nas proximidades do abrigo.

Na sede da Prefeitura também há um Cãodomínio, com mais três casinhas disponíveis para abrigar cães comunitários. Outros projetos estão sendo debatidos para proteção de animais de rua na cidade, principalmente neste período de frio intenso.

As pastas envolvidas na instalação das novas casinhas de abrigo são a Secretaria de Meio Ambiente e Subsecretaria do Bem-Estar Animal, Secretaria de Serviços Públicos, Secretaria de Turismo, Secretaria de Ciência e Tecnologia e Programa Cidade Inteligente, além da primeira-dama Lorrayne Ribeiro e do empresário Sergio Soares.