Publicado 12/07/2022 22:16

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável, em parceria com o Governo do Estado, abre às 20h desta sexta-feira, 8 de julho, o link de inscrições para as aulas do projeto “Ambiente Jovem”, maior programa ambiental do país, cujo objetivo é capacitar os jovens para entrar no mercado de trabalho formal.

Para realizar as inscrições, os interessados devem acessar o site da Prefeitura - www.novafriburgo.rj.gov.br ou www.ambientejovem.com.br e preencher seus dados pessoais.

O projeto é aberto a jovens de 16 a 24 anos, que contarão ainda com uma bolsa-auxílio de R$ 200. Os encontros acontecerão semanalmente no Centro de Educação Ambiental (CEA), que fica na sede da Empresa Brasileira de Meio Ambiente (EBMA), no bairro Córrego Dantas.

“A iniciativa permitirá que esses jovens conheçam e empreendam alternativas de renda a partir de ações positivas para o ambiente. Com o projeto, os jovens terão a oportunidade de aprender e assimilar questões cada vez mais pertinentes no que se refere ao meio ambiente e nossa relação com ele, podendo se tornar multiplicadores dessa informação, reproduzindo com suas próprias visões o conteúdo assimilado, envolvendo os familiares, moradores do seu bairro e colegas de escola”, destacou Andréa Duque Estrada, secretária municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável.

As aulas serão ministradas por uma equipe capacitada (com total apoio e colaboração da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável), nas quais serão apresentados conteúdos de educação ambiental, bem como oferecidas experiências práticas e saídas externas aos alunos.