Posto de saúde de Conselheiro Paulino recebe primeira grande reformaDivulgação

Publicado 11/07/2022 09:42

A Prefeitura de Nova Friburgo deu início às obras no imóvel da Unidade Básica de Saúde Dr. Waldyr Costa, em Conselheiro Paulino. Neste primeiro momento, somente a parte posterior da unidade passará pela restauração. É a primeira vez que o posto passa por uma reforma de grande porte como essa.



A licitação para a realização da obra ficou em torno de R$ 221 mil. Em breve, a outra parte da UBS também passará por reparos em sua estrutura. O trâmite da contratação de uma empresa responsável já está em fase final, no estágio de assinatura do contrato.



Os serviços que são oferecidos nos ambientes em obra estão alocados temporariamente na Igreja Presbiteriana, que fica na Rua Albertino Quadro Gama, 54, próximo ao posto.