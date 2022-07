Gabarito oficial da prova para estágio da procuradoria-geral de Nova Friburgo é divulgado - Divulgação

Publicado 13/07/2022 15:11 | Atualizado 13/07/2022 15:12

Os interessados podem acessar a edição de segunda-feira, 11 de julho, do Diário Oficial Eletrônico do Município, disponível no site da Prefeitura (www.novafriburgo.rj.gov.br).

A prova foi realizada na tarde do último domingo, 10, no Colégio Estadual Jamil El-Jaick, e contou com a participação de 32 estudantes de Direito concorrendo pelas 10 vagas ofertadas no estágio remunerado da PGM.

Os recursos contra o gabarito da Prova Objetiva poderão ser apresentados até 13 de julho, de acordo com o Edital da seleção. As próximas etapas prevêm a divulgação do gabarito definitivo em 20 de julho e o resultado final da seleção em 29 de julho.

A jornada semanal do estágio será de 20 horas, sendo quatro horas diárias a serem realizadas no turno da manhã ou da tarde, conforme designação do procurador-geral do município. Fica assegurado ao estudante durante o estágio o recebimento da bolsa-auxílio no valor de R$ 800,00 e o auxílio-transporte no valor de R$ 180,00.