Mapa de zoneamento territorial permite que praças sejam adotadas pelo site da Prefeitura de Nova Friburgo - Divulgação

Mapa de zoneamento territorial permite que praças sejam adotadas pelo site da Prefeitura de Nova FriburgoDivulgação

Publicado 12/07/2022 23:23

A Secretaria do Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável está disponibilizando, através do site da Prefeitura duas novas plataformas. Uma delas, voltada para empresários, diz respeito ao programa “Adote uma Praça”. A outra é um mapa de zoneamento territorial, disponível para que toda a população tenha acesso e possa conferir cada uma das zonas existentes no nosso município, de acordo com a Lei 131 de 2019.

Para ter acesso em ambas plataformas, basta acessar www.pmnf.rj.gov.br, clicar em páginas, depois em Meio Ambiente. Ao acessar a página de Adoção de Praças, basta ir até o final e clicar no link que direciona para o Mapa Interativo das áreas de Esporte e Lazer. No mapa interativo o interessado pode visualizar no lado esquerdo da tela um menu com todas as opções disponíveis e também os locais que já forma adotadas, além das marcações por bairros e distritos.

O programa “Adote uma Praça” é voltado para cuidado e conservação de praças, canteiros e áreas de esporte e lazer. Quem quiser obter mais informações, pode buscar o atendimento da Secretaria do Meio Ambiente.

E para ter acesso ao mapa de zoneamento territorial basta entrar no link Zoneamento Municipal Online. Assim você poderá visualizar o mapa de Nova Friburgo, onde é possível identificar as zonas existentes no município de acordo com as cores. Com o zoom é possível identificar o local de interesse, como áreas de terrenos e imóveis. Os parâmetros urbanísticos e de construção, assim como outros arquivos e leis específicas, encontram-se na página da Secretaria do Meio Ambiente.