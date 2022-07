Campanha para esclarecimento sobre hepatite é tema do Julho Amarelo - Divulgação

Campanha para esclarecimento sobre hepatite é tema do Julho AmareloDivulgação

Publicado 13/07/2022 16:22

O mês de julho é destinado à conscientização sobre prevenção e tratamento das hepatites virais. Essas hepatites são inflamações decorrentes de um vírus e são classificadas por letras:



– Hepatite A: normalmente é o tipo mais comum e está relacionada às condições de higiene e saneamento básico. É uma infecção leve, que existe vacina e se cura sozinha.

– Hepatite B: atinge maior proporção de transmissão por via sexual e contato sanguíneo. Sendo assim, as melhores formas de prevenção são o uso do preservativo e a vacina.

– Hepatite C: a principal forma de transmissão do contato com sangue. Essa doença pode causar cirrose, câncer de fígado e morte. Esse tipo de hepatite não possui vacina.

– Hepatite D: ocorre apenas em pacientes infectados pelo vírus da hepatite B, sendo assim, a vacinação contra a do tipo B também protege de uma infecção com a D.

– Hepatite E: transmitida por via digestiva, pode provocar formas mais graves da doença em mulheres grávidas.



Atualmente, existem testes rápidos para a detecção da infecção pelos vírus B ou C, que estão disponíveis no SUS para toda a população. Todas as pessoas precisam ser testadas pelo menos uma vez na vida para esses tipos de hepatite. Os testes também são indicados para qualquer pessoa que manteve relação sexual sem uso de camisinha; teve alguma infecção sexualmente transmissível (IST) ou tuberculose, ou compartilhou agulhas ou seringas.