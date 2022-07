Estudantes das escolas municipais de Nova Friburgo participam do projeto sobre saúde auditiva - Divulgação

Estudantes das escolas municipais de Nova Friburgo participam do projeto sobre saúde auditivaDivulgação

Publicado 15/07/2022 11:54

A Secretaria Municipal de Educação, por meio da Coordenação de Educação Integral, e a Secretaria Municipal de Saúde, ambas da Prefeitura de Nova Friburgo, estão realizando o projeto de Saúde Auditiva através do Programa Saúde na Escola (PSE), em parceria com o curso de Fonouadiologia da Universidade Federal Fluminense (UFF).



A intenção do programa é capacitar e orientar os professores das escolas pactuadas ao PSE a respeito da saúde auditiva dos alunos e, havendo necessidade de intervenção, os mesmos serão encaminhados a Clínica Escola de Fonoaudiologia. Em outro momento da execução do projeto, serão realizadas também atividades com os estudantes. O projeto está acontecendo, primeiramente, na escola Municipal Luiz Fonseca, em Janela das Andorinhas, e posteriormente, em outras escolas pactuadas ao PSE.