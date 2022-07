Fiscalização coíbe uso de esporas em cavalos durante cavalgada em Campo do Coelho - Divulgação

Publicado 15/07/2022 11:59

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Subsecretaria Municipal do Bem-Estar Animal (Ssubea), vinculada à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável, promoveu no último domingo, 10 de julho, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), uma fiscalização a uma cavalgada realizada no distrito de Campo do Coelho, que reuniu cerca de 200 animais.

A fiscalização, cujo objetivo era coibir maus-tratos aos animais e a utilização de esporas, resultou no impedimento de 29 cavaleiros utilizarem o equipamento, proibido pela Lei Estadual Nº 8.145, de 29 de outubro de 2018. Também foram verificadas as condições dos espaços onde os cavalos estavam alocados, além das condições físicas dos mesmos. A cavalgada só foi liberada após essa rígida fiscalização da Ssubea.

“Fiscalizamos ativamente as cavalgadas em nosso Município, uma vez que as mesmas são autorizadas por lei. Porém, não é por serem permitidas que não devem seguir regras que mantenham a dignidade e o bem-estar dos animais. As esporas e rosetas são proibidas em nosso estado desde 2018 e atuamos para aplicação da lei, priorizando assim o bem-estar do animal”, declarou Elisângela Rodrigues, subsecretária municipal do Bem-Estar Animal.