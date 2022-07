Exposição em Nova Friburgo estimula produção de arte coletiva e diferentes linguagens artísticas - Divulgação

Publicado 18/07/2022 15:15

A equipe de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura de Nova Friburgo, promoveu uma formação em artes com o tema “Formas de sentir e falar com o mundo”. O objetivo foi levar reflexão sobre suas experiências com as várias linguagens artísticas, com momentos de sensibilização, emoção e encantamento.



Em seguida foi proposto um desafio para as unidades escolares: os educadores deveriam ser convidados a produzir uma arte coletiva para ser exposta no Movimento de Artes das Escolas Municipais (Maem), inspirado no centenário da Semana da Arte, da SME. Os trabalhos já se iniciaram em algumas unidades escolares e deverão ser entregues até o dia 12 de agosto à equipe do setor de Educação Infantil.



"A expectativa é que a exposição represente as vivências que são oferecidas às nossas crianças e a apreciação das diferentes expressões artísticas", comentou a coordenadora da Educação Infantil, Bianca Boechat.



A diretora adjunta do Jardim de Infância Maria Duque Estrada Laginestra (Jimdel), Cátia Alves da Silva, falou sobre a experiência. "Uma vivência enriquecedora que também pode ser experienciada por quem um dia foi criança e possui em si a infinita alegria da infância. No Jimdel há uma equipe que possui essa alegria, que apreciou realizar, em conjunto, as brincadeiras que ocorrem além do papel e que foram expressas em representação a um momento tão especial. Nossa produção artística foi mais ampla do que o visual, ela envolveu o afeto, o toque, o compartilhar, os sentimentos, a integração musical e bastante sorrisos. Sorrisos que desejamos levar às nossas crianças para que sempre tenham no coração, a preciosidade das experiências da infância".