Cidade inteligente convida friburguenses para integrarem sistema de segurançaDivulgação

Publicado 20/07/2022 13:01

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Central Integrada de Operações e Monitoramento Cidade Inteligente, equipamento vinculado à Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissionalizante e Superior, reforçou a necessidade da parceria com empresários e friburguenses para fortalecimento e expansão do projeto de integração de câmeras de segurança ao sistema já disponibilizado pela Prefeitura de Nova Friburgo, de modo a ampliar a área de cobertura, garantindo mais segurança a toda população friburguense.

Atualmente, a Cidade Inteligente conta com uma rede formada por aproximadamente 50 câmeras de seu sistema próprio e da Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana (Smomu), além de outras cerca de 100 câmeras integradas por empresários e cidadãos, que também fazem parte do sistema de monitoramento e auxiliam no trabalho do setor. Cabe ressaltar que não há custo algum para integrar o sistema.

No entanto, há a necessidade de ampliar essa rede de monitoramento. Por isso a Prefeitura de Nova Friburgo convida a todos que possuem sistema de câmeras a integrarem seus sistemas ao serviço oferecido pelo Governo Municipal. Cabe ressaltar que a adesão pode ser feita tanto por empresas e estabelecimentos comerciais, quanto por cidadãos comuns, moradores de imóveis residenciais. Em ambos os casos são captadas apenas as imagens externas, com visão da via pública.

As imagens ficam disponíveis na Cidade Inteligente e podem ser solicitadas por qualquer cidadão em caso de algum ocorrido como furto, roubo ou assalto, por exemplo. No entanto, o pedido deve ser feito junto com um boletim de ocorrência que comprove o delito e as imagens são fornecidas diretamente à Polícia Civil por meio de ofício, garantindo a segurança e privacidade de todos os envolvidos, bem como resguardando o trabalho investigativo da Polícia Civil.