Sai gabarito definitivo da prova para estágio na Procuradoria-Geral de Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 21/07/2022 18:54

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Procuradoria-Geral do Município, publicou na edição desta quarta-feira, 20 de julho, do Diário Oficial Eletrônico, o gabarito definitivo da prova objetiva do edital Nº 01/2022, cujo objetivo era a formação do quadro de estagiários da pasta. Os candidatos podem acessar o documento através do site oficial da Prefeitura de Nova Friburgo (www.pmnf.rj.gov.br).

A jornada semanal do estágio será de 20 horas, sendo quatro horas diárias a serem realizadas no turno da manhã ou da tarde, conforme designação do procurador-geral do município. Fica assegurado ao estudante durante o estágio o recebimento da bolsa-auxílio no valor de R$ 800,00 e o auxílio-transporte no valor de R$ 180,00. A validade do estágio é de um ano, prorrogável por igual período, contado a partir da data de publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial.

A prova objetiva foi realizada presencialmente no último dia 10 de julho, no Colégio Estadual Professor Jamil El-Jaick, no Centro. A prova teve 25 questões, abrangendo as disciplinas de Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Civil e Processual Civil, Direito Tributário e Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, todas valendo quatro pontos, perfazendo a nota total igual a 100 pontos. Outras informações podem ser obtidas na Procuradoria-Geral do Município, que fica localizada na sede da Prefeitura de Nova Friburgo, ou pelo telefone (22) 2525-9100.