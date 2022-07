Nova Friburgo têm ações no Hospital Raul Sertã de apoio às vítimas de violência - Divulgação

Publicado 23/07/2022 09:25

Membros da Subsecretaria de Vigilância em Saúde e da Coordenação de Enfermagem do Hospital Municipal Raul Sertã se reuniram nesta semana para implementar o fluxo de atendimento na unidade para vítimas de violência interpessoal autoprovocada, dentre elas a violência doméstica e tentativa de suicídio.

Também participaram dessa reunião a chefia da Central de Tratamento de Urgência (CTU) e as equipes dos Programas de Prevenção de Violência (PPV) e IST/AIDS. O objetivo da reunião foi discutir um acolhimento melhor para as pessoas que passam por diferentes tipos de violências. O encontro também discutiu a profilaxia que deve ser garantida para as vítimas de violência sexual. https://pmnf.rj.gov.br/noticiasView/?id=2573