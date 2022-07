Nova Friburgo divulga editais de convocação para vários cargos públicos - Divulgação

Publicado 23/07/2022 09:10

A Prefeitura de Nova Friburgo publicou na edição desta sexta-feira, 22 de julho, do Diário Oficial Eletrônico do Município, alguns editais de convocação dos processos seletivos simplificados realizados visando a contratação de profissionais para diversas áreas de atuação nas secretarias de Educação, Saúde e Serviços Públicos.



Para a Secretaria Municipal de Educação está sendo convocada uma merendeira aprovada no processo seletivo cujo resultado pelo Decreto Municipal 1.400, de 1 de abril de 2022. Já para a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, o processo seletivo cujo resultado foi divulgado pelo Decreto n. 1.184 de 19 de novembro de 2021, está convocando 32 agentes de limpeza pública, seis trabalhadores braçais e nove jardineiros.