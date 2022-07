Nova Friburgo adere à recomendação do Ministério da Saúde pelo racionamento de contraste - Divulgação

Publicado 22/07/2022 22:48

Ministério da Saúde orienta a uso com cautela devido à falta no mercado em todo país e em Nova Friburgo, através de regulação estadual, procedimentos de hemodinâmica, como cateterismo e angioplastia, são realizados no Hospital São Lucas. A unidade informou à Secretaria Municipal de Saúde que está enfrentando o mesmo problema de todo o país, a falta de aquisição do contraste. Esse é um medicamento importante e indispensável para a realização desses procedimentos.



Na última semana, o Ministério da Saúde, em conjunto com as sociedades médicas brasileiras, orientou a racionalização do uso de contraste até que o fornecimento seja estabilizado. A falta tem ocorrido devido ao desabastecimento do iodo. A China, que é a principal fornecedora do produto, está com dificuldade na produção do mesmo.



Diante disso, os cateterismos e angioplastias de Nova Friburgo estão suspensos neste primeiro momento. Apenas casos caracterizados como urgentes realizarão os exames.