Nova Friburgo começa, nesta terça-feira (26/07), vacinação da 4ª dose para pessoas acima de 30 anos - Divulgação

Nova Friburgo começa, nesta terça-feira (26/07), vacinação da 4ª dose para pessoas acima de 30 anosDivulgação

Publicado 25/07/2022 12:22

A partir desta terça-feira, 26, a população com mais de 30 anos que já recebeu a terceira dose há quatro meses poderá receber a quarta dose da vacina contra a covid-19 em Nova Friburgo. A medida segue as recomendações do Ministério da Saúde e do Governo do Estado.





Confira os horários:



8h às 18h nas Unidades Básicas de Saúde de Olaria e do Suspiro;

8h às 16h nas Unidades Básicas de Saúde de São Geraldo e Cordoeira;

9h às 16h no Ginásio do Pastão (Conselheiro Paulino);

9h às 13h nas Estratégias de Saúde da Família.



Na terça-feira (26) a vacinação de quarta dose para os demais públicos prioritários, a terceira dose para todos acima de 12 anos, a segunda e a primeira aplicação também ocorrerão na cidade. Além disso, a vacinação pediátrica acima de quatro anos também acontece.