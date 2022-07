Enfermaria de nefrologia do Hospital Municipal Raul Sertã ganha cinco novos leitos - Divulgação

Publicado 26/07/2022 10:42

O Hospital Municipal Raul Sertã ganhou um espaço exclusivo de enfermaria para pacientes com doenças renais que realizam o tratamento na rede pública de saúde de Nova Friburgo. A partir desta terça, 26, eles já estarão alocados na nova ala.

A inauguração ocorreu na manhã desta segunda, 25, com a presença do Prefeito Johnny Maycon, a primeira-dama Lorrayne Ribeiro, a secretária municipal de Saúde, Nicole Cipriano, o subsecretário de Atenção Hospitalar, Leslie Moura, e a equipe de nefrologia do Hospital.

O novo ambiente foi todo estruturado pelos médicos nefrologistas do Raul Sertã, dentre eles, a Doutora Gelzie Sorrentino, Doutora Sandra Nogueira, Doutora Clara Ennes e Doutor Pedro Paulo Carneiro. Com cinco leitos inicialmente, que em breve passarão a ser sete, o espaço abrigará os pacientes que antes ficavam alocados na Clínica Médica.

Com isso, eles terão um serviço de mais qualidade, com menos tempo de internação e um atendimento mais direto que possibilitará, em consequência, mais vagas gerais para quem dá entrada no Centro de Tratamento de Urgência (CTU).

A expectativa é que os pacientes possam realizar alguns procedimentos, como hemodiálise, diretamente no leito da nova ala, ao invés de necessitar a locomoção até a parte de baixo do Hospital, onde normalmente é realizado. Também é esperado que, tão logo, sejam implementados exames como a biópsia renal e o histopatológico.