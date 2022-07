Preso homem acusado de estupro após trabalho espiritual - Reprodução mídias sociais

Publicado 27/07/2022 23:10

Policiais civis prenderam na tarde desta quarta-feira, 27 de julho, L.N.P, de 51 anos, acusado pela prática de violação sexual mediante fraude. O homem agiu levando a vítima a crer que a relação sexual era parte necessária de um ritual para fortalecer o casamento. A mãe da vítima também sofreu tentativa de violência sexual, mas sem êxito por parte do acusado.



O autor confessou a prática do crime de violação sexual mediante fraude, afirmando, inclusive que já praticado o “ritual” em outras oportunidades, sem saber precisar quantas. No histórico criminal, o acusado já havia sido investigado em outra comarca por praticar atos extremamente similares aos confessados por ele, a pretexto de “salvar o casamento” da vítima. O autor foi preso no Loteamento São João e não ofereceu resistência. Depois de cumpridas as formalidades legais, o autor será encaminhado para o sistema prisional.