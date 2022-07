Escritora Frenanda Polo Louredo é convidada da Casa do Escritor - Divulgação

Publicado 28/07/2022 21:10

O projeto ‘Casa do Escritor’ recebe na próxima sexta-feira, 29 de julho, a partir das 18h, a escritora Fernanda Polo Louredo, autora do livro ‘Uma Princesa Diferente’, para uma conversa a respeito da sua obra, da leitura e da literatura infantil. O encontro será na Biblioteca Municipal Maria Margarida Liguori, no Centro, equipamento vinculado à Secretaria Municipal de Cultura.

Sinopse de ‘Uma Princesa Diferente’: Como serão as princesas dos tempos atuais? Belas, comportadas e obedientes? Ou belas, aventureiras e questionadoras das regras prontas? A princesa diferente representa o empoderamento feminino desde a primeira infância de uma maneira leve e inspiradora. Venha se inspirar com ela.

Quem é Fernanda Polo Louredo

É graduada em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis – UCP (2003); pós-graduada em Direito Público e Privado pela Emerj/ESA (2009); especializada em Direito Processual Civil pela PUC-Rio (2013); e mestre em Psicologia Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Uerj (2020). Advogada inscrita na OAB/RJ (2003) e Procuradora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2011). Se autointitula “escritora de estórias infantis nas horas vagas”, É amante da leitura, questionadora dos padrões sociais e militante dos desafios que a sociedade clama, em prol da igualdade de oportunidades para o exercício da dignidade humana por todos os indivíduos.