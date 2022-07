Nova Friburgo publica edital de convocação para novos servidores - Divulgação

Nova Friburgo publica edital de convocação para novos servidoresDivulgação

Publicado 29/07/2022 22:08

A Prefeitura de Nova Friburgo publicou nesta sexta-feira, 29 de julho, no Diário Oficial Eletrônico, um edital de convocação de servidores para atuarem na gestão pública, principalmente nos setores da Secretaria Municipal de Saúde.

Sete técnicos de enfermagem da família, quatro enfermeiros, sete enfermeiros de família, um nutricionista, 40 agentes administrativos, 51 auxiliares de serviços gerais, três copeiros e três cozinheiros foram chamados para a Subsecretaria de Atenção Básica e Clínica Santa Lúcia. Ainda há o chamamento de agente de limpeza pública, trabalhador braçal e jardineiro para outros setores do Executivo.

Os candidatos devem comparecer no Setor de Segurança e Medicina do Trabalho, que fica na Avenida Alberto Braune, número 224, 2º andar, no centro da cidade, entre os dias 01 e 04 de agosto, das 9h às 15 horas (o horário de almoço dos funcionários é de 12h as 13h). Os documentos necessários estão descritos no documento, que pode ser acessado pelo site www.novafriburgo.rj.gov.br.