No próximo domingo (31/07) Clínica Santa Lúcia realiza festa julina para funcionários e familiaresDivulgação

Publicado 29/07/2022 21:33

Festa Julina da Clínica Santa Lúcia com os usuários e familiares da unidade no próximo domingo, 31, acontecerá das 14h às 16h, e a diversão estará garantida com comidas típicas, tais como salsichão, doces tradicionais, refrigerante e caldo, e muita música. Cabe reforçar que o evento será fechado para os pacientes e seus parentes, não sendo aberto ao público.



A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Nova Friburgo tem trabalhado para inserir esses internos em atividades comuns da comunidade, como datas festivas. Essas ações ajudam na interação, inserção, socialização e vinculação dos usuários da Clínica com os seus familiares e profissionais da Santa Lúcia, aproximando-os da realidade da sociedade.



Toda essa movimentação faz parte da humanização na assistência durante este processo de desinstitucionalização promovido pela equipe de saúde mental do município, que também participará da festa julina.