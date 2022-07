Agosto Suíço tem festividades em comemoração ao Dia Nacional da Suíça em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 29/07/2022 21:55

A festa comemorativa do Dia Nacional da Suíça, que transcorre neste dia 1º de agosto, prevê dança, gastronomia e eventos. A programação se estende até o fim do mês ocupando a Praça das Colônias e o teleférico, no Suspiro; a Casa Suíça, em Conquista; o Centro de Turismo e a Estação Livre, no Centro.



O início está previsto para esta segunda-feira, 1º, às 10h, na Praça das Colônias, com o hasteamento de bandeiras, seguindo-se o desfraldar de bandeiras no teleférico. Novo hasteamento de bandeiras está previsto para as 12h30 na Casa Suíça, em Conquista. Às 19h30, na Estação Livre, na Praça Getúlio Vargas, será realizada a festa pelo Dia Nacional da Suíça, quando se apresentam a banda Euterpe Friburguense e os grupos Silvana Gym - Inec, de ginástica; Swissando, folclórico, e de dança do ventre, da Escola Ponto Ideal.

Às 21h será realizado o cortejo das lanternas, entre as praças Getúlio Vargas e Dermeval Barbosa Moreira. Cada participante deverá levar sua própria lanterna. Em seguida haverá degustação de chocolate.

O Agosto Suíço é uma realização da Prefeitura de Nova Friburgo, por meio de sua Secretaria Municipal de Cultura; Associação Nova Friburgo-Fribourg, Colônia Suíça de Nova Friburgo e Casa Suíça.