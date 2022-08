Obras nas estradas de Salinas e de Janela das Andorinhas - Divulgação

Obras nas estradas de Salinas e de Janela das Andorinhas

Publicado 01/08/2022 13:42

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio de sua Secretaria de Agricultura, recuperou duas estradas no final do mês de junho e início de julho, beneficiando os produtores rurais de Salinas, no distrito de Campo do Coelho, e Janela das Andorinhas, no distrito de Riograndina.

As melhorias nos distritos são tratadas diretamente entre o prefeito Johnny Maycon com os subprefeitos e o secretário de Agricultura, Adelso Rapozo.

SALINAS – O secretário de Agricultura comentou que os seis quilômetros da conhecida estrada do Chico Lim, em Salinas, se encontravam precários, pois não recebiam melhorias há mais de dez anos.

Em parceria com a Subprefeitura de Campo do Coelho, os trabalhos contaram com um trator de esteira e uma retroescavadeira e duraram 20 dias, o que permitiu o tráfego em boas condições novamente, tendo beneficiado dez famílias de produtores rurais e facilitou o acesso a um restaurante local.

Janela das Andorinhas – Os reparos na estrada de Janela das Andorinhas foram realizados nos 11 quilômetros de extensão da via. Foram utilizadas no trabalho uma máquina Patrol, duas retroescavadeiras, um caminhão de carroceria e um caminhão-pipa. O serviço facilitou o acesso a um restaurante de pescados, à fonte de água mineral, Mosteiro de Santa Cruz, Manoel do Queijo e seguiu até a divisa com o município de Sumidouro, permitindo a passagem de veículos, ônibus e caminhões de coleta de lixo.

De acordo com Adelso, a obra também permite melhor escoamento da produção agrícola local, notadamente caqui e tangerina poncã, produzidos por 90 famílias locais e outras 90 das redondezas.

Seguindo o cronograma elaborado com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e o prefeito Johnny Maycon, Adelso informa que as equipes da Secretaria de Agricultura seguem com as melhorias nas estradas de Lumiar e São Pedro da Serra.