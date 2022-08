Prefeitura realiza palestra para novos cursos - Divulgação

Prefeitura realiza palestra para novos cursosDivulgação

Publicado 01/08/2022 15:16

A Escola Friburguense de Gestão, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, promoveu a palestra “O papel mediador da relação líder-liderado”, com o professor Claudio Almeida.



O evento aconteceu dia 29 de julho, sexta-feira, no auditório do Centro Administrativo César Guinle, que fica na Avenida Alberto Braune, 224, no Centro, terceiro andar, em dois horários: às 10h e às 16h. Foram oferecidas 160 vagas destinadas para servidores municipais e para o público em geral. O curso é gratuito e as inscrições estão abertas pelo site da EFG, que também emitirá a certificação dos participantes.O objetivo principal desta palestra foi apresentar práticas e conceitos que demonstram os impactos das virtudes do líder na relação líder-liderado bem como o efeito mediador desta última na relação das virtudes do líder com a proatividade, analisando o mecanismo psicossocial que conecta as ações e postura do líder com as ações e posturas dos liderados.As inscrições podem ser feitas enquanto houver vagas, por meio do site da Prefeitura ( www.novafriburgo.rj.gov.br ).