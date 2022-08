Lumiar e São Pedro da Serra recebem serviços de manutenção de estradas - Divulgação

Lumiar e São Pedro da Serra recebem serviços de manutenção de estradasDivulgação

Publicado 03/08/2022 19:42

Durante o mês de julho a Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Subprefeitura de Lumiar e São Pedro da Serra, providenciou reparos em várias localidades da grande área que envolve os dois distritos. O cronograma de trabalho é sempre definido pelo prefeito Johnny Maycon com o subprefeito Jorge Freimann.

Por conta de chuvas no final do mês de junho e início de julho, a equipe da Subprefeitura de Lumiar e São Pedro da Serra foi acionada para realizar reparos pela região. O trabalho se concentrou na recuperação das estradas de Benfica, Ribeirão das Voltas e Pedra Riscada. Segundo Freimann o objetivo foi de normalizar o tráfego em cada um desses locais.

As providências de reparos das vias foram seguindo com a recuperação da estrada que liga Galdinópolis a Macaé de Cima, que há muitos anos não recebia nenhuma assistência do poder público. Essa estrada, além de ser utilizada diariamente por moradores, recebe turistas, praticantes do ciclismo e também é trajeto do transporte escolar da região. Jorge Freimann salienta que o trabalho foi realizado em parceria com os moradores da Ecovila, com objetivo de proporcionar melhor e mais seguro tráfego para todos.