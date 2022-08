Censo 2022 terá análise de bairros de Nova Friburgo - Divulgação

Censo 2022 terá análise de bairros de Nova FriburgoDivulgação

Publicado 02/08/2022 16:58

Adiado duas vezes em razão da pandemia de Covid-19 e de cortes orçamentários em esfera federal, o Censo tem a importantíssima missão de atualizar informações cruciais ao planejamento e à calibragem de políticas públicas nas mais diversas áreas, muitas das quais levantadas pela última vez em 2010.

Em Nova Friburgo, por uma série de fatores, a demanda pelo Censo revela-se ainda maior do que no restante do País. Não apenas em razão dos efeitos da tragédia climática de 2011, que tão rapidamente tornaram obsoletos muitos dos dados coletados no ano anterior, mas, sobretudo, porque após muitos anos de esforços que uniram a Câmara Municipal, o próprio IBGE e parte do corpo técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, pela primeira vez o Município terá suas informações balizadas pela Lei de Bairros, aprovada em 2019.