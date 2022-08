Reunião do grupo de prevenção à violência contra pessoas LGBTQI+ - Divulgação

Publicado 01/08/2022 18:17

Na Subsecretaria de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Nova Friburgo há o Programa de Prevenção de Violência (PPV) com o objetivo de mitigar a violência doméstica e interpessoal no município através de ações que desenvolvem um trabalho articulado entre os setores públicos.

Uma dessas atividades é a orientação dos profissionais para a importância da notificação compulsória da violência em unidades de saúde pública e privada, assim como nos mecanismos de atendimento e proteção. Diante disso, na última semana, as equipes realizaram uma sensibilização com a equipe técnica e a coordenação do Centro de Cidadania LGBTQI+ da Prefeitura.

A notificação permite uma dimensão da linha de cuidado para atenção integral à saúde, que prevê acolhimento, atendimento e cuidados profiláticos. Já a ficha de comunicação dessas situações é um instrumento de registro de dados que contribui para elaboração de políticas públicas de mecanismos de defesa e proteção da população.