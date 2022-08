Festival de Bandas tem início dia 27 de agosto - Divulgação

Festival de Bandas tem início dia 27 de agostoDivulgação

Publicado 04/08/2022 22:34

O “Nice to Mittet You Festival” tem o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e acontecerá a partir das 15h, no pátio do Centro Empresarial Sanjaya (na Rua Nossa Senhora de Fátima, esquina com a Avenida Alberto Braune), com o objetivo de tornar pública a produção musical de bandas autorais e estimular a criação artística dos músicos.



Quatro bandas estão confirmadas: Giovana Aguilera, Mama Feet, Dity Devil Band e Hell Oh!. Uma quinta banda será definida através de uma seletiva que ainda está em andamento. O “Nice to Mitte You Festival” terá classificação etária livre, com entrada franca. A realização é da Mitte em parceria com a Prefeitura de Nova Friburgo, através da Secretaria de Cultura. A produção é do Festival Imaginário, com o apoio do Pop Mix Café e do Grão Raro.



Veja quais bandas se apresentarão no festival:

- Mamma Feet

- Dirty Devil Band

- Hell Oh!

- Giovana Aguilera