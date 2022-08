Consulta pública para reforma da Praça do Suspiro elege Biblioteca Internacional Machado de Assis (BIMA) com o maior apoio popular - Divulgação

Publicado 04/08/2022 22:08

A Prefeitura de Nova Friburgo promoveu uma consulta pública para identificar o projeto mais adequado para utilização do terreno pertencente ao Município, localizado na Praça do Suspiro. Três projetos foram apresentados à população e havia a quarta opção para o envio de outras sugestões. A consulta aconteceu de forma virtual, entre os dias 26 de julho e 2 de agosto. Nesta quarta-feira, 3, o prefeito Johnny Maycon anunciou o resultado que apontou o projeto da Biblioteca Internacional Machado de Assis (BIMA) com o maior apoio popular.

Ao todo, 6.776 pessoas participaram da consulta cujo resultado vai auxiliar a Administração Municipal na decisão sobre o destino do terreno. O projeto para implantação da BIMA teve a aprovação de 2.507 participantes (37%); 2.236 optaram por um espaço para eventos (33%), 1.856 pessoas aderiram ao projeto da Praça da Cerveja (27,4%) e outros 177 cidadãos enviaram outras sugestões (2,6%), como unificar propostas criando uma área para eventos e cerveja, área arborizada de lazer ou centro para idosos, entre outros.

De acordo com o prefeito Johnny Maycon, “a consulta aponta para a sinalização de um sentimento da população que sempre vai ser respeitado. Enquanto o projeto da BIMA não é executado, a gente vai continuar usando o espaço para outras finalidades pois não podemos admitir que um espaço tão importante, numa área nobre da cidade, permaneça ocioso como ficou durante um bom tempo.

O projeto da BIMA é incrível e tem o mesmo nível do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, mas também é muito custoso e o Município não tem condições de investir dezenas de milhões de Reais e várias pessoas têm buscado recursos externos para investir nesta Biblioteca. Por isso, com muita transparência, informo que esse projeto vai levar alguns anos até ser plenamente executado, apesar de algumas sinalizações de investimentos para este grande empreendimento”.

O prefeito ainda agradeceu a todos pela participação de todos neste ato democrático, com caráter inteiramente consultivo. Para coletar os dados na consulta, foi utilizada a ferramenta Google Forms, a mesma usada ao redor do mundo para várias iniciativas deste tipo e também para outras finalidades.