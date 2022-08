Usina Cultural Energisa tem espetáculo infantil "Vira latas"10, 11 e 12 de agosto - Divulgação

Publicado 05/08/2022 21:57

As apresentações acontecerão na Usina Cultural Energisa (Praça Getúlio Vargas, 55, Centro), nos dias 10, 11 e 12 de agosto, em dois horários: 15h e 17h.

O enredo da peça passa por uma história de amizade, amor, superação e muitos ensinamentos sobre o respeito que devemos ter com as diferenças. “Vira Latas” é um projeto da Cia A’Dovalle, que tem mais de 10 anos na produção de espetáculos musicais infantis.

O musical infantil “Vira Latas” conta com o apoio da Prefeitura de Nova Friburgo, através da Secretaria de Cultura, da Fundação Cultural Ormeo Junqueira Botelho, Dominguez Plaza Hotel, e com o patrocínio da Energisa e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.