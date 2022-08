Nova máquina de ultrassonografia é instalada no Hospital Raul Sertã - Divulgação

Publicado 10/08/2022 20:31

No final de julho, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, implantou a realização de ultrassonografia no Hospital Municipal Raul Sertã, que antes era feito de forma terceirizada.

Agora, os exames de abdômen total, abdômen superior e vias biliares, aparelho urinário, pelve (masculina e feminina) via suprapúbica e abdominal, próstata via suprapúbica e abdominal, partes moles, testículos, bolsa testicular, transvaginal e transfontanela podem ser feitos dentro do Raul Sertã, não demandando a saída do paciente, conforme acontecia anteriormente.



A máquina nova está alocada em uma das salas do antigo centro cirúrgico, que foi desativada após a inauguração do novo andar, em dezembro de 2021. A ação segue o plano do governo em modernizar os equipamentos da rede e ampliar os serviços oferecidos no Hospital.



Nas últimas duas semanas em que o serviço está instalado, 145 ultrassonografias já foram realizadas nos pacientes. A prática dentro do hospital permite mais facilidade e conforto para os cidadãos que estão internados pois, assim, eles terão o resultado mais rápido e de forma mais prática.