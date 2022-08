Ex-reitor da Uerj, Ricardo Lodi, se reúne com professores e alunos do Instituto Politécnico do Rio de Janeiro (IPRJ) na cidade de Nova Friburgo - Divulgação

Ex-reitor da Uerj, Ricardo Lodi, se reúne com professores e alunos do Instituto Politécnico do Rio de Janeiro (IPRJ) na cidade de Nova FriburgoDivulgação

Publicado 10/08/2022 20:11

O ex-reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Ricardo Lodi, participou de encontro com professores e alunos do Instituto Politécnico do Rio de Janeiro (IPRJ) na cidade de Nova Friburgo, na tarde dessa quarta-feira (10). Na conversa, a importância de se investir na educação, a recomposição do corte de 14,5% das verbas para custeio e manutenção das universidades federais, a defesa da autonomia universitária e a criação de um novo Plano Nacional de Assistência Estudantil, com garantia de recursos orçamentários e metas a serem cumpridas pelos municípios, estados e União.



"Nenhum país do mundo é governado por essa forma de austeridade seletiva, em função do teto de gastos, retirando os direitos da população, restringindo o investimento em educação", declarou Lodi.

Na sequência, o ex-reitor assistiu apresentações de capoeira e jiu-jitsu no salão do IPRJ. No Grêmio Português de Nova Friburgo, foi realizada exibição de dança de salão, com alunos da terceira idade.

"Muito bom verificar que a Uerj vem crescendo e se aproximando da população por meio de projetos extensionistas, estando próxima dos municípios do interior do Estado do Rio de Janeiro, proporcionando oportunidades para a nossa juventude, por meio de atividades culturais e esportivas", concluiu Lodi.