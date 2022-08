Encontro de profissionais da rede de atenção psicossocial se reúnem na Câmara Municipal de Vereadores de Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 06/08/2022 08:12

Secretaria Municipal de Saúde promoveu, na Câmara Municipal de Vereadores de Nova Friburgo, o 2º encontro de Redução de Danos, que é uma estratégia de saúde pública que busca controlar possíveis consequências adversas ao consumo de psicoativos lícitos ou ilícitos, sem necessariamente interromper o uso.

Participaram das palestras os profissionais da rede municipal de atenção psicossocial (RAPS), atores da Rede Intersetorial da Assistência Social e do Conselho Tutelar. Para o encontro foram convidados o redutor de danos Alcenir Veras da Silva e o apoio regional da Secretaria de Estado de Saúde, Pedro Mendes.



Após a recepção, credenciamento e café da manhã, aconteceu a abertura do evento com a Coordenação de Saúde Mental. Em seguida, uma apresentação audiovisual com um breve histórico sobre redução de danos foi transmitida. Por fim, foi discutido o trabalho da redução nos cenários de prática.